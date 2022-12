L'aglio di Caraglio al centro del nuovo show cooking all'Open Baladin

Giovedì 15 dicembre, a partire dalle 18, andrà in scena il quarto show cooking firmato Coldiretti Campagna Amica presso i locali dell’Open Baladin Cuneo, per conoscere a fondo e assaporare in tutte le sue declinazioni l'aglio di Caraglio.

Proseguono le serate Show Cooking dedicate al gusto all'Open Baladin di Cuneo. Ogni due settimane al giovedì dalle 18 alle 20, fino alla prossima primavera, si potranno scoprire i prodotti del territorio, tra storie, ricette e degustazioni, accompagnate dalle birre Baladin.

Il tutto, come sempre, gratuitamente.

Da un'idea di Elio Parola, patron del locale di piazza Foro Boario, l'evento è cresciuto anno dopo anno, coinvolgendo Coldiretti e il circuito di Campagna Amica, oltre all'Alberghiero di Dronero, che partecipa con un docente e alcuni studenti nella preparazione delle ricette con il prodotto protagonista della serata.

Giovedì 15 dicembre Show Cooking dedicato all'aglio di Caraglio.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).