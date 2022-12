Pianfei, ritorna il magico presepe meccanico della Crusà

Il presepe meccanico in Crusà

Il presepe meccanico è allestito ogni anno a Pianfei nella confraternita di S. Michele arcangelo (sec. XVII) più nota come Crusà.

ll gruppo dei giovani che vi ha lavorato per parecchi mesi e che rinnova l'appuntamento ormai da 25 anni, è soddisfatto del numero dei visitatori nella passata edizione hanno sfiorato le 6000 presenze.

Chi si affaccia all'ingresso della Crusà ha da subito l'idea dell'originalità del presepe. Realizzato all'interno della stessa copre una superficie di circa 30 metri quadri.

Sviluppato in profondità con piani sovrapposti dà spazio ad una cascata e ad un paesaggio colorato e simpatico nelle ore notturne. Recuperando tutti gli angoli della struttura offre al pubblico scorci caratteristici.

Sono sempre di effetto le ambientazioni dove traspare gusto e attenzione per i particolari: dalla farina pronta con l' uovo per essere impastata, alla tavola imbandita dell'osteria, ai panni da lavare, ai prodotti della terra appena raccolti dai campi o portati già al mercato.

L'acqua che sempre affascina i bambini si sente scorrere e cantare in ogni angolo con fontane e ruscelli.

Il gioco di luci alterna il giorno alla notte invitando ora l'occhio ad ammirare i particolari, ora ad alzare lo sguardo verso il paese o a contare i fuochi qui e là allestiti.

Sono più di Sessanta i movimenti meccanici diversi, alcuni dei quali sono novità di quest'anno ! Merita veramente di essere visto!

Il Presepe Meccanico in Crusà di Pianfei aprirà la 25^ edizione nelle seguenti date e orari:

Sabato 17 Dicembre 2022 alle ore 15,00 Inaugurazione della 25^ Edizione del Presepe in Crusa' per Festeggiare l'evento è stato organizzato in collaborazione con le Associazioni del paese Il VI° Mercatino Natalizio Pianfeiese.



Da Sabato 24 Dicembre 2022 a Domenica 8 Gennaio 2023 Tutti i giorni dalle 15,00 alle 18,00.

Aperture straordinarie :

- Sabato 24 Dicembre 2022 dalle 22,00 alle 24,00 al termine della messa verranno servite cioccolata calda , vin brùle e panettone a cura delle Associazioni.

- Lunedì 26 Dicembre 2022 dalle 15,00 alle 19,00 saranno servite cioccolata calda , vin brùle e panettone.

- Venerdì 6 Gennaio 2023 dalle 14,30 alle 19,00 saranno servite cioccolata calda , vin brùle e panettone.

- Domenica 8 gennaio 2023 dalle 15,00 alle 18,00 chiusura del Presepe meccanico.

Per info chiamare il 334-6520205 o sui social Facebook “Presepe meccanico Pianfei” o Instagram "Presepe Pianfei". Internet: www.presepiingranda.it