Voucher Regalo di Natale nella Spa ‘Aiga’ di Villa Giada a Imperia

“Mi sono da poco trasferita a Milano per lavoro ed ero alla ricerca di un regalo di Natale per mia zia che vive ad Imperia. Essendo lei amante delle esperienze più che dei regali materiali, cercavo qualcosa di diverso da poterle far sperimentare:

mi è apparsa la pubblicità dei Voucher Regalo di Natale nell’unica Spa ad uso esclusivo di Imperia, Aiga, la Spa di Giada e non potevo crederci!

Mi sono prima informata navigando il loro sito internet www.aigaspa.com e ho appreso che l’Area Benessere è ad uso esclusivo per il periodo prenotato; si tratta di un’esperienza di benessere dal design moderno al cui interno si trovano:

- Piscina idromassaggio

- Bagno turco

- Sauna finlandese

- Tre docce emozionali

- Area relax con tisaneria.

Vi è anche un comodo spogliatoio con doccia da poter utilizzare nel tempo prenotato e teli da bagno e ciabatte sono inclusi nel pacchetto.

Accedendo online al sito quindi si apre direttamente l’offerta dei Voucher Regalo per Natale e le proposte sono davvero tantissime:

- L’ingresso Coppie ad Uso esclusivo per 60 minuti dell’Area Benessere

- La possibilità di aggiungere un Aperitivo o una Cena presso il Ristorante Cassa Garba

- Le Experience Caligo, Arenà o Exia: veri e propri rituali di benessere dalla durata differente le quali includo sempre un prodotto di bellezza della linea Mediterranea e la possibilità di sorseggiare una bottiglia di Prosecco direttamente all’intero, a bordo della piscina idromassaggio.

- Daily Use & Spa, il pacchetto che unisce 75 minuti di Spa ad uso esclusivo all’utilizzo giornaliero (dalle 10:00 alle 18:00) di una Junior Suite di Villa Giada Resort, e un aperitivo presso il ristorante Cassa Garba.

Ammetto che sceglie non è stato per nulla semplice! Alla fine ho optato per una Experience e ho acquistato una Christmas Gift Arenà. Una volta selezionata l’esperienza ed effettuato il pagamento, mi è stata richiesta solo la mail di mia zia a cui recapitare direttamente il regalo, e ho avuto anche la possibilità di scriverle una bella dedica personalizzata, in modo da poterle far sentire la mia vicinanza anche da lontano. Il Voucher ha la durata di 12 mesi ed è anche cedibile a terzi.

È stata davvero una fortuna aver scoperto questa opzione, permette di fare regali anche da lontano, tutto è comodo e intuitivo, a portata di click”.

Aiga, la Spa di Giada si trova a Imperia, in Strada Colla 123, a 5 minuti dal centro di Porto Maurizio. È possibile prenotare direttamente online tramite Google o al 0183 757788 e avrete la possibilità di scegliere il servizio su misura per Voi per coppie, amici o famiglia, a partire da 79€.