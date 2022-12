Auguri di Natale a cinque stelle a Cuneo col consigliere regionale Ivano Martinetti

"Cosa succede in Regione Piemonte". Questa sera per il percorso 2019-2022 su confronto e progetti futuri, è in programma un incontro alle ore 21, a Cuneo in sala LOFT, presso Casa Delfino, in corso Nizza 2.

Un'occasione di confronto con amici e attivisti, per parlare dei progetti futuri in Piemonte e provincia Granda come corollario agli auguri di Natale, tra un brindisi e una fetta di panettone.

Così il politico Ivano Martinetti (M5S) invita a partecipare a questa serata in cui il Consiglio Regionale si apre alla popolazione che vuole seguire il percorso della politica.