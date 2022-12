Guerra, diseguaglianze, sanità pubblica: due incontri con Unione Popolare

Venerdì 16 dicembre, alle ore 21 presso i Tomasini di Cuneo, in via Bersezio 2, si terrà un dibattito su guerra e lotta alle disuguaglianze con le ex deputate di ManifestA, Simona Suriano e Yana Ehm.

Sabato 17, alle ore 17 presso la Sala delle conferenze "Luigi Scimé" di Mondovì, in corso Statuto 11/D, si svolgerà un dibattito sullo stato della sanità pubblica con Enrico Ferreri, ex direttore Distretto sanitario, Sara Sevega, infermiera all'ospedale di Mondovì e RSU CGIL, Gian Luca Visconti Rossi, medico biochimico dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, e Alberto Deambrogio, segretario regionale di Rifondazione Comunista Piemonte.

"Appuntamenti importanti in cui si discuterà di temi che toccano la vita di tutte e tutti noi", si dice dal coordinamento provinciale di Unione Popolare.