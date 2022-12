Due cinture nere per l'Asd Karasu di Manta

Due cinture nere per l’associazione Asd Karasu di Manta. Il traguardo è stato sancito sabato 3 dicembre presso la palestra Maggiore di Leinì, nel torinese. Ad ottenere l’ambito risultato Valentina Ferraroni e Francesco Lipuma .

Nata nel 2019 l’associazione intende promuovere nel saluzzese una disciplina che permette di sviluppare consapevolezza del proprio corpo e al contempo accompagna gli allievi, di ogni età, nella crescita individuale, sia fisica che educativa. Le lezioni si svolgono il martedì e il venerdì presso la palestra Balance di Manta, in collaborazione con le famiglie degli allievi che collaborano nella gestione logistica e burocratica.

“Judo Karasu - si presentano gli insegnanti - vuole essere un centro di riferimento per le famiglie… un luogo di ritrovo per i ragazzi. Il judo è un mezzo per il miglioramento sociale, almeno… così voleva jigoro kano. (Inventore del Judo ndr). Di sicuro è uno sport che ci costringe a tirare fuori il meglio di noi stessi, senza cercare scorciatoie. La fatica è una maestra eccellente."