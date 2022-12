Saluzzo, dopo 44 anni di attività ha chiuso la storica macelleria Boretto di via Maghelona

Eugenio e Mirella Boretto, l'ultimo giorno nella loro macelleria in via Maghelona prima della chiusura

Commozione e occhi lucidi per il saluto alla clientela, dopo 44 anni di apertura del negozio. Ha chiuso mercoledì la macelleria Boretto in via Maghelona. Aveva aperto qui nel 1978, accanto al primo supermercato di Saluzzo, che di marchio in marchio – da Vegè a Dì per Dì a Sidis, a Carrefour – ha chiuso due anni fa.

Eugenio Boretto, figura storica di macellaio di Saluzzo, con 58 anni di lavoro alle spalle, era stato contattato per aprire lo spazio macelleria a fianco del supermarket, con la condivisione dell’entrata e per offrire alla clientela carni e salumi.

Va in pensione all’età di 72 anni, dopo aver imparato il mestiere a 14 anni come garzone in una macelleria a Manta, a cui era seguita una seconda esperienza in una salumeria.

“Mi è sempre piaciuto questo lavoro – ci racconta –, mi ha dato molta soddisfazione anche attraverso i tanti complimenti dei miei clienti per la qualità della carne”.

Per quasi 40 anni dietro il banco della piccola macelleria, proprio di fronte all’ingresso dell’antico vescovado, c’è stata la moglie Mirella, che manifesta commozione e un po’ di tristezza per la chiusura.

“Con i clienti è stato sempre un bellissimo rapporto. Era bello ogni giorno ascoltare ciò che avevano il piacere di dirmi. Tra i ricordi, il ritrovamento per caso, durante le pulizie del negozio, di un fazzoletto con il nodo. Come se fosse un promemoria per l’acquisto di qualche prodotto. Dentro però c’era un anello antico. Impagabile è stato per me vedere il volto gioioso e incredulo della cliente, quando le ho consegnato quel fazzoletto e il suo prezioso contenuto, anche per il valore simbolico".

Con la chiusura della macelleria si spopola ulteriormente la caratteristica via che parte da piazzetta Santa Maria “quando siamo arrivati c'era ancora il banco del pesce nella piccola piazza e la strada era vivace commercialmente. Ci dispiace che perda commercialmente – sottolinea Boretto che da sempre, fino a qualche giorno fa, lo si è visto arrivare al negozio in bici, come la moglie.

Ricorda degli anni ’80, la panetteria Colombero, un negozio di elettrodomestici, uno spazio di scarpe di Artusio, l’erboristeria Manna ancora aperta e il piccolo supermercato, che ha fatto da apripista in città.

In via Maghelona, ha chiuso poco distante il negozio Mary Poppins (vino, cibo e abbigliamento) e lo store Inverticale si è trasferito in piazza Cavour .