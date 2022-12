La scuola dell'infanzia di San Biagio di Centallo, un luogo di coccole e serenità per i bambini

Se pensiamo all’asilo di San Biagio di Centallo, ci vengono in mente subito le coccole. Coccole alle quali affidiamo i nostri bambini tutti i giorni, che vengono accolti da braccia pronte a sostenerli e ad accompagnarli in questo percorso di crescita.

Al mattino, li riceve, con un gran sorriso, la cuoca Patry, che con fare materno ha una parola dolce per tutti, con un trucchetto sempre pronto per rincuorare i nostri piccoli e con una soluzione ai normali intoppi che si possono presentare durante la giornata.

La maestra Patrizia che, col suo arrivo un anno fa, ha portato una ventata di novità, nuovi progetti e nuovi metodi di lavoro, con passione rende interessanti le giornate dei nostri bimbi, con moltissime attività e lavoretti li aiuta a crescere esprimendo a pieno se stessi. Sabrina, che col suo sorriso e con fare gentile propone ai bimbi iniziative che vengono sempre accolte con molto entusiasmo e voglia di fare.

Persino la Fabbrica dei Suoni ci ha scelti come scuola pilota per un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia, con cui i nostri bambini stanno imparando divertendosi, con l’aiuto proprio della maestra Sabrina.

Tutto questo è contornato dallo spazio bellissimo che questo asilo ci propone, sia all’interno con spazi ampi (un grande salone per i giochi, l’aula dove svolgono le attività, la stanza per il riposo e la bellissima sala da pranzo dove si respira un’aria “di casa”), che all’esterno dove c’è un bellissimo giardino con molti giochi dove possono correre, giocare e sfogarsi e un orto didattico.

Per i nostri bambini, coccinelle, apine e scoiattoli, questa scuola dell’infanzia è un’avventura che affrontano con entusiasmo, giorno dopo giorno, con la tranquillità che nessuno viene lasciato indietro (nonostante i bambini siano in un’unica sezione), dove l’aiuto reciproco fa parte dell’insegnamento e della formazione di vita, che li unisce nelle attività e nel profondo legame di amicizia. Gli vengono riservate moltissime attenzioni, anche su piccolissimi dettagli (come servire i pasti alla temperatura giusta), una carezza quando la nostalgia si fa sentire o qualcuno si fa male. Si respira un clima di famiglia, dove nessuno è migliore di altri, dove viene insegnata la differenza tra un gesto di pace e un gesto di guerra, dove i veri protagonisti sono davvero i nostri bambini.

Un altro valore aggiunto è quello di essere una scuola paritaria che, in quanto tale, fornisce una visione più ampia nell’educazione dei nostri figli, offrendo anche loro il bagaglio dei valori della fede cristiana, in forma di gioco, alla loro portata, senza peraltro discriminare nessun altro modo di pensare, ma accogliendo tutti senza pregiudizi e insegnando ai bambini valori essenziali e vitali e, proprio per questo, formativi.



Ma la volete sapere qual è la cosa più bella di questo asilo?? Il sorriso che hanno sul volto i nostri bimbi quando li andiamo a prendere...sono così solari, sereni e felici che molte volte ci fermiamo ancora almeno un’oretta nel piazzale dell’asilo, perché vogliono ancora giocare assieme. Si, perché essendo così “piccolino”, i bimbi sono tutti uniti e questo è un valore impagabile per noi genitori. Vederli così felici di voler trascorrere ancora tempo insieme, di correre ancora nel campo, di fare merenda ancora con i compagni...rende noi genitori molto tranquilli e felici di aver fatto la scelta di iscrivere qui i nostri cuccioli. Senza tralasciare l’importanza dell’alimentazione, curata nei minimi dettagli dalla cuoca Patry, che propone una dieta attenta, ma allo stesso tempo gustosa e “casereccia”, utilizzando prodotti a km zero, preparati giorno per giorno.

Allora ci è venuto in mente di chiedere proprio a loro cosa ne pensano di questa scuola dell’infanzia ed ecco cosa è emerso: “vorrei essere sempre uno scoiattolo per non andare alla scuola primaria, perché all’asilo mi diverto tantissimo” – Nicolò

“All’asilo mi piace tantissimo giocare con tutti i bimbi e le maestre ci fanno fare un sacco di cose bellissime!” - Jacopo

“Quando sono all’asilo non mi annoio mai, gioco a travestirmi con i miei amici e ci fanno fare tanti lavoretti...quando fa bello, mi piace uscire, giocare con la sabbiera e curare il nostro orto. Il cibo di Patry è più buono di quello di mia mamma” – Gioele

“Mi piace andare all’asilo, perché facciamo tant e, quando i piccoli non riescono, noi scoiattoli li aiutiamo. Ogni tanto ci portano a casa del nonno di un nostro compagno a vedere i conigli e i pulcini” – Pietro

“A me piace perché facciamo tanti disegni e ci insegnano a scrivere” – Davide

“Io mi diverto a fare inglese e quando sono un po’ triste, la maestra Patrizia mi fa le coccole” – Rachele

“A me piace tutto dell’asilo, i lavoretti e le attività che facciamo nel cortile, insieme ai miei amichetti...e i pranzi di Patry sono da leccarsi i baffi!” – Manuel

“Io adoro pitturare e mangiare le cose buone che prepara Patry” – Rossella

“C’è una cucina giocattolo nuova e mi piace giocarci con le mie amiche. E quanti bei lavoretti che facciamo!” – Chiara

E quindi che dire? I nostri bambini hanno voglia di conoscere nuovi amichetti, magari già al mercatino organizzato per il 20 dicembre, alle 21:30 presso il salone parrocchiale di San Biagio, dove potrete vedere e acquistare i bellissimi oggetti interamente creati dai bambini della nostra scuola dell’infanzia!

Vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!