Atletica, l'Italia di Anna Arnaudo d'argento agli Europei di cross

Due ori, due argenti e secondo posto nel medagliere.

E' il lusinghiero bilancio azzurro agli Europei di cross Piemonte 2022-La Mandria Park, svoltisi domenica 11 settembre a Venaria Reale.

Nella squadra femminile U23 che ha conquistato una delle due medaglie d'argento anche la borgarina (in forza al Battaglio Cus Torino) Anna Arnaudo, 19^al traguardo.

Italia trascinata dal primo posto di Nadia Battocletti, poi Aurora Bado (14ma), Giovanna Selva (16ma), Arnaudo (19^), Sara Nestola (20ma) e Ludovica Cavalli (30ma).

Anna Arnaudo in festa per l'alloro conquistato con il team nonostante una prova personale che non la soddisfa: “Purtroppo non è uscita la gara che mi aspettavo, però per fortuna ho delle compagne magnifiche che hanno reso possibile questo podio a squadre”.