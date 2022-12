Davide Fia dell'Atletica Mondovì protagonista alla 1^ "Spotorno Run"

Domenica 11 dicembre si è corsa la prima edizione della “Spotorno Run”, una 10 km certificata Fidal che si è svolta su un percorso molto veloce e interamente pianeggiante della cittadina ligure.

Giornata di sole, ma caratterizzata da un forte vento freddo che ha infastidito gli atleti su parte del percorso. Ancora una volta Davide Fia risulta essere il più in forma della compagine monregalese: dopo una prima parte di stagione passata a combattere contro gli infortuni, il MM40 di Carrù sta inanellando una serie di ottimi risultati con una condizione che gli ha permesso di chiudere, in questo caso, al 7° posto assoluto in 35’36” e di salire sul gradino più alto del podio di categoria.

Nel complesso positivi i risultati di squadra con tutti gli atleti giunti all’arrivo con Federico Not 46° (7° SM50) in 44’05, Simone Papaleo 62° (9° SM50) in 46’36 e Ferdinando Pace 85° (5° SM65) in 49’25”. Tra le donne Adriana Sciolla giunge al 14° posto assoluto, ma sale sul primo gradino nella categoria SF55 con il crono di 47’22”. Nelle 5 km family run si segnala la presenza di Vincenzo Giuggia che chiude al 3° posto in 21’37” e di Dario Porta 29° in 49’34”.

Intanto presso la pista di atletica “Fantoni Bonino” nei giorni di martedì e giovedì tra le 12 e le 14 e nel pomeriggio a partire dalle 18, proseguono gli allenamenti di squadra per gli atleti Master over 35. Per coloro che vogliono iniziare, raccogliere nuove sfide, correre in compagnia oppure migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo.

Proprio per tutti i nuovi tesserati sarà attiva una promozione grazie alla quale i mesi di dicembre saranno “omaggiati” nella quota tesseramento più pista anno 2023.

Per info segreteria@atleticamondovi.net oppure 0174.33.92.55.