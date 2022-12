Volley A1F. Il secondo stop per 3-0 di Cuneo in 7 giorni non piace al capitano. Signorile: "Troppi errori, poi ci siamo scoraggiate"

A Firenze la Cuneo Granda S.Bernardo, priva di Kuznetsova, influenzata, incappa nella seconda sconfitta consecutiva: la Savino Del Bene Scandicci approfitta dei diciassette errori in attacco delle cuneesi e si impone in tre set. Padrone di casa sempre avanti in un primo parziale in cui Gicquel attacca con il 60%, mentre Szakmáry è in difficoltà. Nel secondo set le gatte partono forte, ma le toscane, trascinate da Ting, MVP dell'incontro, e Mingardi, subentrata a Antropova, reagiscono e rimontano anche grazie ai tanti errori nella metà campo cuneese. Senza storia il terzo parziale, con la Cuneo Granda S.Bernardo sempre a inseguire invano. Top scorer delle biancorosse Szakmáry, ripresasi nel secondo e nel terzo set; 12 punti per lei. Per coach Zanini e il suo vice Gandini, al debutto sulla panchina cuneese, tanto lavoro in vista della seconda trasferta consecutiva, che domenica 18 vedrà la Cuneo Granda S.Bernardo di scena alla e-work arena di Busto Arsizio alle ore 20:00 (diretta Sky Sport Arena).



NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Tanto rimpianto, soprattutto per i primi due set. Abbiamo commesso troppi errori; contro una squadra come Scandicci non puoi permetterti niente. Se le lasci un po' andare, volano via. Tanto merito di Scandicci, ma anche molto demerito nostro. Nel terzo set è calata l'attenzione in tutto; ci siamo scoraggiate. Non dovrebbe capitare, ma è successo. Adesso ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla partita con Busto, che sarà molto importante. Dovremo imparare dai nostri errori e regalare meno all'avversaria».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-0 (25-20, 25-22, 25-16)



SAVINO DEL BENE SCANDICCI Di Iulio 2, Antropova 4, Ting 14, Pietrini 9, Alberti 2, Beliën 5, Castillo (L), Malinov, Mingardi 9, Washington 3. N.e. Sorokaite, Guidi, Angeloni, Shcherban. All. Barbolini

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile, Gicquel 10, Drews 11, Szakmáry 12, Hall 9, Cecconello 3, Caravello (L), Gay (L2), Klein Lankhorst, Caruso 1, Diop 2, Magazza. All. Zanini