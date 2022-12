Bra, al Monastero delle Clarisse un ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni 

Staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera. Ecco dunque, la proposta delle Sorelle Clarisse di Bra per un percorso che vuole affiancare il cammino dei giovani ed educarli a vivere al meglio le delicate fasi della crescita.

L’appuntamento è per i giorni di sabato 17 e domenica 18 dicembre con un ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni , che si terrà presso il Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per gustare un momento forte di incontro con la Parola di Dio, la preghiera e la fraternità.

I ritiri spirituali sono una situazione privilegiata per mettersi sotto lo sguardo di Dio, per fare una conoscenza interiore di Cristo, di riconoscere la chiamata dall’alto e scegliere di rispondere. Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, come spiegano le Sorelle Clarisse: «Se c’è una sete che ti abita dentro… possiamo cercare insieme la sorgente dalla vita. È tempo di esplorare, là dove spesso abbiamo pensato di non trovare l’acqua. Una giornata per te, per staccare, ascoltare, confrontarti, stare insieme».