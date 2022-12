Bra, da gennaio 2023 diverse novità sulla gestione e la raccolta dei rifiuti

Diverse novità sui rifiuti attendono i braidesi a partire dai primi giorni del nuovo anno. Da 1° gennaio 2023 la raccolta sarà infatti gestita dalla ditta Sea, mentre Str mantiene il servizio di spazzamento, ma con diverse novità in via di definizione.



«Dove sarà possibile, verranno utilizzati mezzi elettrici. Ci saranno inoltre degli operatori, chiamati city cleaners, che opereranno in città. I cestini, saranno dotati di qr code e ogni operazione di svuotamento sarà registrata, per raccogliere i dati e migliorare la gestione», spiega l’assessore all’ambiente Daniele Demaria, che poi sottolinea: «Il fatto che Str sia società interna e non lavori tramite un appalto comporta un servizio molto più flessibile, rendendo ad esempio più facili e immediate le comunicazioni ed eventuali cambiamenti nelle modalità».

Altre novità, che inizieranno nel corso del 2023, discendono invece da normative nazionali e alcune di queste riguardano l’ecosportello. «Verrà attivato un numero verde attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ci sarà inoltre un incremento degli standard di qualità: tutte le segnalazioni saranno registrate e codificate con un tempo di risposta minimo garantito».

Verranno inoltre uniformate le zone di consegna dei sacchi a domicilio, che prima erano divise tra A e B, creando qualche equivoco tra i cittadini, in quanto avvenivano in giorni diversi. «In questo modo, avremo un risparmio energetico e organizzativo, utilizzando i camion nella medesima giornata», precisa l’assessore.

Non ci saranno inoltre più limiti alle chiamate per il ritiro a domicilio degli ingombranti, come ad esempio una lavatrice. Il servizio verrà esteso anche a utenze non domestiche, come le aziende, con la possibilità di richiedere un intervento aggiuntivo, con un costo di 25 euro. Infine, diventa stabile il servizio del ritiro a domicilio degli abiti usati. «L’anno scorso era infatti intrapreso solo in forma sperimentale, attraverso delle prenotazioni: abbiamo ottenuto un ottimo riscontro, tale da farci prendere questa decisione» conclude Demaria.