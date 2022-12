Per le "penne nere" braidesi un intenso 2023, tra il centenario del gruppo e il Raduno Alpini del Roero

Questa mattina, martedì 13 dicembre, la Giunta comunale braidese ha ricevuto il direttivo del locale Gruppo Ana, guidato dal capogruppo Tino Genta. Oltre che per il consueto scambio di auguri, l’incontro è stato voluto dalle Penne Nere braidesi per illustrare all’Amministrazione il fitto programma di iniziative per l’anno a venire.

Per il sodalizio il 2023 sarà infatti un anno molto importante, visto che a settembre il gruppo celebrerà il suo centenario di nascita. Inoltre, il prossimo mese di maggio la città della Zizzola ospiterà il Raduno degli Alpini del Roero. Grandi occasioni di festa.

“Questo incontro”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e il delegato alle Associazioni combattentistiche Fabio Bailo, “ci ha fornito anche l’occasione per ringraziare il Gruppo Ana di Bra per la loro costante presenza alle iniziative che si svolgono in città e per il loro preziosissimo supporto".