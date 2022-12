Lions Club: svoltosi a Cherasco l'intermeeting per il programma 2023

Si è tenuto nella città stellata di Cherasco, l’intermeeting dei club Lions Alba Langhe, Cherasco e Racconigi con l’intervento del governatore del Distretto 108Ia3, Claudio Sabattini. È stato tempo di rendiconti degli eventi dei tre club Lions che hanno relazionato al Governatore sulle rispettive attività di un altro anno terribile che sta per finire.



Durante la conviviale i tre club hanno concordato con il governatore, in modo particolare, le nuove attività per il prossimo anno 2023. Il Lions è il più grande sodalizio di Servizio al mondo che annovera oltre un milione e 400 mila soci nel mondo. La conviviale si è svolta nelle Sale dell’albergo dei Padri Somaschi. Fra i soci c’è stato qualcuno con un doppio ruolo come il sindaco, come Valerio Oderda della città di Racconigi che il prossimo anno ospiterà il Lions Day del Distretto 108Ia3 che ha donato al governatore le chiavi della città.



L’assessore al turismo di Cherasco, Umberto Ferrondi, e socio Lions, ha accennato alle innumerevoli attività della città stellata.Il convivio è stato preceduto dai rituali inni che contraddistinguono le cerimonie dei Lions e dalla lettura dell’etica Lionistica.



In rappresentanza dei Club Lions di Cherasco, tra gli altri, il presidente Fulvio Zorniotti e la segretaria, Maria Grazia Burdisso, mentre per quello di Racconigi partecipavano, tra gli altri, il presidente, Luca Redigolo e il segretario, Lorenzo Tosco.



Per il Club Alba Langhe, presenti Giorgio Sordo e Tommaso Lo Russo congiuntamente al Leo Club Alba Langhe rappresentato da Alessandra Moretti e Angelica Borio che hanno riferito delle loro tante attività che spaziano dalla solidarietà alla cultura.



Il Club Lions Alba Langhe ha offerto al governatore, Claudio Sabattini, il libro “Una boccata d’ossigeno per Kinangop” che descrive egregiamente in un reportage fotografico e letterario il Kenya e le attività dell’Ospedale di North Kinangop, Ha offerto altresì un volume sulla storia di Alba e un catalogo delle incisioni del Concorso Internazionale il Bosco Stregato.



Nella relazione al Governatore da parte del Club Lions Alba Langhe anche un cenno alle prossime iniziative di gemellaggio con il Club francese di Saint Laurent Var Mer che farà registrare un calendario fitto di attività a partire da gennaio a ottobre 2023 senza dimenticare l’ambiente che sarà, anche nel 2023, un impegno costante dei Lions. Il Governatore Claudio Sabbatini, accompagnato, tra gli altri, dal cerimoniere distrettuale, Leonardo Falduto, Giovanni Costa, Leader LCIF, nel suo intervento ha fatto il punto sulla situazione dei Club e sintetizzato, con voce stentorea e senza microfono, la drammatica situazione che stiamo vivendo.



Prima il Covid-19, ora questa guerra assurda che sembra nessuno volesse, ma va avanti con irrigidimenti da parte di tutte le parti, e senza la reale intenzione di mediare i diversi punti di vista. In questa situazione come fa il Lions a continuare a sperare e progettare se non coniugando il coraggio di andare avanti con la solidarietà e visione lungimirante?



«Nonostante il periodo tremendo noi Lions siamo sempre più presenti e attivi per aiutare tutti i bisognosi con tanto cuore e tanto amore», dichiarano all'unisono i rappresentanti.