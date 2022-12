Mondovì, l'ordinanza prima di Marocco-Portogallo ha penalizzato gli esercenti?

Nei giorni scorsi molte persone di origine marocchina residenti a Mondovì e nel Monregalese sono scese in piazza per festeggiare le vittorie della nazionale di calcio del Marocco nei Mondiali di calcio tuttora in corso in Qatar.



Il 10 dicembre, giorno della programmazione della partita valevole per i quarti di finale tra la compagine nordafricana ed il Portogallo, il sindaco di Mondovì ha emanato un'ordinanza che vietava “la somministrazione e la vendita, su tutto il territorio comunale, di bevande contenute in bottiglie, recipienti di vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone”.



«L'ordinanza il questione – dicono i consiglieri del Centro-destra di Mondovì Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò – era valida a partire dalle 15,30, e fino alla mezzanotte. Peccato che alcuni esercenti la abbiano ricevuta in ritardo, già dopo la sua effettiva entrata in vigore. E da quanto abbiamo potuto riscontrare, qualcuno non la ha nemmeno ricevuta».

Sulla questione i consiglieri hanno presentato un'interrogazione: «Dal punto di vista del metodo, essendo a conoscenza da giorni della programmazione della partita, l'Amministrazione poteva veramente pensarci prima. Molti esercenti si sono trovati spiazzati, alcuni hanno addirittura scelto di chiudere per evitare sanzioni. I titolari di esercizi pubblici ed i commercianti sono stati fortemente penalizzati: e questo è un momento storico in cui di tutto hanno bisogno, meno che di questo».



«Vorremmo poi capire – proseguono Rosso, Gasco e Pulitanò – il reale “perché” di questa ordinanza, che a quanto ci consta è l’unica in tutta la provincia a livello di sette sorelle. Ne verrà emanata una tutte le volte che saremo in presenza di una competizione sportiva internazionale aggregante, come il mondiale, qualunque nazione sia in campo, oppure il provvedimento è stato fatto ad hoc per il Marocco, assumendo un atteggiamento ai limiti della discriminazione?»



In attesa della risposta nel prossimo Consiglio comunale, i consiglieri concludono così: «Se si temevano i caroselli, sarebbe stato più opportuno incidere sull'ordine pubblico vietando razzi e fumogeni, piuttosto che assumere un provvedimento che ha penalizzato senza preavvisi gli esercenti monregalesi e i consumatori».