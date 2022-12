A Mondovì Breo tornano i parcheggi gratuiti durante le festività di Natale

Parcheggi gratuiti da sabato 17 dicembre all’8 gennaio 2023. È questa l’ultima iniziativa dell’Amministrazione comunale di Mondovì volta a incentivare la frequentazione del centro storico cittadino e a favorire i tradizionali acquisti natalizi.

In continuità con quanto già sperimentato con successo negli scorsi anni, anche per queste festività natalizie sarà quindi possibile parcheggiare gratuitamente negli spazi blu di Breo esponendo il semplice disco orario con sosta massima consentita di due ore.

«Abbiamo fortemente voluto questo provvedimento, in totale condivisione con la richiesta di Ascom - il commento dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia - perché ci sembrava doveroso dare un segnale ai cittadini ma anche agli esercenti, in un periodo storico economicamente fragile e complicato. Il tessuto commerciale di Breo rappresenta un’eccellenza che dobbiamo preservare e valorizzare anche attraverso azioni puntuali come questa, soprattutto alla luce dei disagi logistici che alcuni professionisti stanno subendo per i lavori di riqualificazione del cosiddetto Borgheletto. Ci auspichiamo che i turisti e i fruitori esterni approfittino dell’iniziativa per scoprire l’offerta culturale della città e per apprezzare le diverse iniziative natalizie predisposte in collaborazione con l’associazione “La Funicolare”, a partire dalla pista di pattinaggio installata in piazza Cesare Battisti».

Tutti i giorni dal 17 dicembre all’8 gennaio, insomma, vigerà la gratuità delle strisce blu di Breo. Per favorire la rotazione dei veicoli e consentire al maggior numero di acquirenti e turisti di raggiungere il centro storico, però, sarà obbligatoria (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00) l’esposizione del disco orario con sosta massima consentita di due ore.