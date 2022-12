Passione per la birra... nella terra dei grandi rossi! Luca Giaccone ospite di Quarta Parete

Passione per la birra. Rigorosamente artigianale. Dagli anni '90, quando in Italia il fenomeno praticamente non esisteva.

E' quella che coltiva Luca Giaccone, cuneese, esperto e giudice internazionale, collaboratore per numerose testate e autore della "Guida alle birre d'Italia per Slow Food" fin dalla prima edizione.

Giaccone ne parla con Barbara Simonelli a Quarta Parete, raccontando un movimento di cui è stato pioniere Teo Musso, creatore di Baladin. Nei decenni, sono nati tantissimi birrifici artigianali nella nostra provincia. E la birra si è conquistata di diritto un posto a tavola, anche in accompagnamento alla grande cucina. Ma c'è ancora molta strada da fare...

Non perdete la puntata di stasera, alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook.

La regia è di Raffaele Massano.