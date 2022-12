Qualità non è sinonimo di felicità. Il ‘caso' Cuneo dove si è contenti, al di là dei numeri

Sarà che il primo popolo Cuneese era composto da Bagienni, Epanteri, Veneni, Turri… in tutto e per tutto Liguri.

E così succede che per Italia Oggi la nostra Cuneo recupera posizioni rispetto all’anno prima e sfiora la top 10 . Mentre un mese dopo la stessa Cuneo, per Il Sole 24 Ore , perde posizioni ed è trentaseiesima .

Se poi si va nel dettaglio si scopre che Cuneo è terza per piste ciclabili, ma settantunesima per tempo libero. E, allora, se non si va in bici tra i bellissimi percorsi cicloturistici offerti dalla Granda il nostro tempo libero sarà di qualità inferiore rispetto a Bologna, quest’anno fortissima, il prossimo anno chissà.



Ed è quindi del tutto normale vedere Torino (nel 2021 in 19^ posizione), piombare al 54° posto, come se i cavalieri dell’Apocalisse avessero raso al suolo la prima capitale d’Italia.