Villanova Mondovì, grande affluenza alla Messa di Santa Lucia nel Santuario della grotta

Incastonato come “nido d’aquila” sulle rocce del Momburgo sin dal XVI secolo, il Santuario di Santa Lucia vigila sulla Valle Ellero e su Villanova Mondovì, quale testimone di devozione popolare, di frequentazioni estive e di rifugio partigiano ai tempi della seconda guerra mondiale. Da alcuni anni è stato costituito il “Comitato per la valorizzazione del Santuario di Santa Lucia” al fine di recuperare questo antico gioiello e farlo risplendere maggiormente, permettendo la riscoperta ai moltissimi e curiosi visitatori che lo hanno già visitato in gran numero le estati passate, grazie alla collaborazione di un nutrito gruppo di volontari che, unitamente alla Parrocchia e alle Suore di Villavecchia, in particolare negli ultimi tre anni ha rinnovato il luogo e ha organizzato numerose visite guidate a singoli, gruppi e Parrocchie.

Al mattino di martedì 13 dicembre, il Santuario è stato aperto per la Messa in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, accogliendo numerosissimi fedeli, provenienti non solo dal monregalese, ma anche da fuori Provincia, tutti uniti in preghiera nella grotta della Santa della Luce.

La riapertura al pubblico sarà nuovamente prevista a fine maggio 2023: siamo tutti invitati a riscoprire questo “tesoro nella grotta” e le altre “perle preziose” dei siti culturali locali, rivalorizzando così le ricchezze del nostro territorio.





Per informazioni:

- tel.: 351.6384771(tel., sms, whatsapp)

- e-mail: santalucia.villanova@gmail.com

- sito: www.https://www.santuariosantalucia.com .