Aglio di Caraglio custode di sapori e tradizioni va in scena all'Opena Baladin di Cuneo con Campagna Amica

In vista dei pranzi e dei cenoni delle Feste, ottimi suggerimenti per ricette speciali arrivano dagli show cooking di Coldiretti Campagna Amica a base di autentiche golosità 100% cuneesi.

A Cuneo giovedì 15 dicembre, a partire dalle 18, all’Open Baladin andrà in scena un nuovo show cooking Campagna Amica con protagonista un’eccellenza delle tavole cuneesi, l’aglio di Caraglio. Cuochi e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero lo valorizzeranno in sorprendenti piatti da gustare sul momento, accompagnati da sorsi di birra Baladin, mentre Mariangela Cogno dell’azienda agricola Giordano Maurilio di Caraglio, aderente alla rete Campagna Amica, racconterà le peculiarità di questo prodotto.

“L’area pedemontana della Valle Grana in cui coltiviamo il nostro aglio – spiega Mariangela – è caratterizzata da inverni molto rigidi ed estati fresche, microclima che dona agli spicchi un sapore delicato e una maggior digeribilità, ma a rendere speciale questo aglio è anche la terra locale povera di solfati. Raccogliamo intorno a fine giugno e, dopo circa 40 giorni di essicazione, l’aglio è pronto per essere consumato in tutta la sua naturale bontà: non utilizziamo, infatti, prodotti chimici né ci avvaliamo di macchinari per le lavorazioni. Oltre al prodotto fresco, prepariamo diversi trasformati come la crema d’aglio bianco e la bagna cauda, ottima nelle fredde sere d’inverno”.

Ottenuto dalla fermentazione dell’oro bianco di Caraglio, i partecipanti allo show cooking di questo giovedì potranno anche assaporare la dolcezza dell’aglio nero, fiore all’occhiello aziendale che vanta la fama di essere scelto da grandi chef stellati per il suo gusto unico.

“Un nuovo appuntamento a base di buona cucina che racconterà la biodiversità delle nostre terre facendo luce su prodotti di eccellenza e di lunga tradizione, legati ad agricoltori che con tenacia e passione si impegnano a valorizzarli” commenta la Responsabile provinciale di Campagna Amica, Elisa Rebuffo. La coltivazione dell’aglio di Caraglio, infatti, storicamente confinata agli orti famigliari, ha rischiato di perdersi negli anni – spiega Coldiretti Cuneo – ma, grazie alla passione di produttori come Mariangela e Maurilio, ha conosciuto un’importante ripresa e valorizzazione, tanto che oggi l’aglio di Caraglio è riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT).

Appuntamento dunque per giovedì 15 dicembre alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).