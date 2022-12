A Peveragno Concerto di Natale della "Banda Peveragnese"

La Banda Musicale ritornerà "A la sousta", ovvero nel Centro Polifunzionale, venerdì sera 16 dicembre alle 21, per il suo tradizionale Concerto di Natale, sempre diretto da Armando De Angelis, con patrocinio del Comune e della Banca di Boves, Credito Cooperativo.

In programma tantissimi brani quali Romeo e Giulietta, Nutcracker swing, Moldava, La vita è bella, Two Dvorak, Pastorale, Marcia trionfale, Il postino, Christmas Medley, What a wonderful world, Cinema Paradiso e Feliz Navidad.

L'ingresso sarà gratuito.