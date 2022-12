Appuntamento musicale dedicato a Vivaldi per la fascia 0-6 al Rondò dei Talenti

Dopo il successo di 'DanteBiberon', la prima edizione di 'Modulazioni. Musica per ogni tempo' propone un altro appuntamento per la fascia 0-6 anni al Rondò dei Talenti di Cuneo, questa volta dedicato a Antonio Vivaldi.

Domenica 18 dicembre alle ore 17 il gruppo di musiciste professioniste Incantabimbi darà vita a una passeggiata musicale e fantastica nella natura per grandi e piccini, osservando il susseguirsi delle stagioni. Il canto degli uccelli e i fiori di primavera, un temporale estivo, la danza della vendemmia e la prima neve d’inverno prenderanno forma e suoni dalle note di Vivaldi. Il concerto-laboratorio è a partecipazione gratuita previa prenotazione via e-mail all'indirizzo prenotazioni@modulazioni.net



Chiara Albanese (cantante), Anna Barbero (pianista), Chiara Caligaris (cantante e percussionista), Chiara Musso (cantante e chitarrista) e Vittoria Novarino (cantante e flautista) sono specializzate nell’educazione musicale della prima infanzia. L'obiettivo degli spettacoli di Incantabimbi è quello di avvicinare bambini dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie al linguaggio musicale dell’opera lirica e più in generale alla musica nei suoi differenti generi, stili e modi, attraverso l’elaborazione e la creazione di spettacoli coinvolgenti e interattivi.



'VivaldiBiberon' è il terzo, nonché penultimo, appuntamento del mese di dicembre di Modulazioni; venerdì 23 alle ore 18:30 gran finale al Museo Diocesano San Sebastiano con 'Il concerto che vorrei', con l'ensemble Armonia Verticale e la partecipazione degli studenti del triennio Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo.



