Il bue grasso "postale": annullo filatelico per l'edizione 112 della Fiera di Carrù

Giunge alla 112^ edizione la Fiera Internazionale del Bue Grasso di Carrù e, come in passato, l’evento verrà sottolineato con un annullo filatelico speciale.

La storia di questa fiera vede gli albori nel lontano 1473 quando Jolanda di Francia decretava ed autorizzava un mercato bisettimanale. Nel 1635 il Duca Vittorio Amedeo I concesse una fiera annule, ma l’attuale anniversario si riferisce al 15 dicembre 1910 quando venne autorizzata l’attuale Fiera del Bue Grasso per facilitare la produzione di animali da macello per dare un impulso al settore e calmierarne i prezzi. Ricordiamo che in quel periodo le classi meno abbienti difficilmente avevano accesso al consumo di carne proprio a causa dell’elevato costo della materia prima. L’evento ha ora assunto una significativa importanza per tutto il territorio e per la tutela di allevatori e della razza, tra le più ricercate in Italia per qualità e proprietà organolettiche. Ad essa è anche legata una splendida tradizione rappresentata dai “tocai”, ovvero le persone che gestivano la transumanza e l’allevamento diretto dei capi con il classico strumento di lavoro che li agevolava nella guida delle mandrie e nel controllo della qualità del capo e della sua massa muscolare così da stabilirne anche il valore economico. Un antesisgnano “controllo qualità” fatto di esperienza e di capacità insospettate per le epoche passate. Questa tradizione rivive ancora nella fiera odierna tanto da diventare oggetto da collezione e di vanto per gli attuali allevatori.

Tornando all’annullo filatelico, su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Carrù, sottolineerà il giorno di apertura della Fiera attraverso un’impronta che rappresenta alcuni capi del prezioso animale e la descrizione a contorno “112^Fiera Internazione del Bue Grasso di Carrù”. Il servizio, a cura di Poste Italiane, Ufficio Postale di Cuneo Centro – Sportello Filatelico, si svolgerà il giorno 15 dicembre presso una postazione dedicata all’interno della Fiera in Piazza Mercato dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Per l’occasione è stata predisposta anche una speciale cartolina filatelica che illustra una foto d’epoca della Fiera. L’impronta sarà disponibile poi a partire dal giorno successivo e per i successivi 60 giorni sempre presso l’Ufficio Postale di Cuneo Centro, Via Franco Andrea Bonelli 6 per poi essere depositato presso il Museo della Comunicazione e di Storia Postale di Roma. Anche lo scorso anno Poste Italiane emise un annullo in occasione della 111^ edizione.

Al Sindaco di Carrù, Nicola Schellino abbiamo chiesto cosa rappresenta oggi la Fiera.

Sindaco Schellino. oltre cento anni di tradizione rappresentano un’eredità importante per Carrù e tutto il comprensorio. Con quale spirito accoglierete le migliaia di visitatori che verranno a trovarvi?

S. Siamo consapevoli che la Fiera del Bue Grasso rappresenta per Carrù la sua tradizione più grande ma anche la vetrina più rinomata per la razza bovina piemontese. Siamo pronti ad offrire ai visitatori che giungeranno giovedì 15 un’esperienza unica e coinvolgente, nel solco del folklore e della tradizione, fin dalle prime luci dell’alba con la colazione del contadino per poi proseguire con la rassegna zootecnica ed il bollito no stop a cura della Pro Loco.

La crisi pandemica prima ed il rincaro di tutte le materie prime rischiano di mettere in difficiltà allevatori e territorio. Ritiene che il Bue Grasso posssa rappresentare un elemento di riscatto e di rinascita per il vostro territorio?

S. E’ un periodo non semplice per tutto il comparto allevatoriale: da un lato l’aumento dei costi delle materie prime, dall’altro la falsa informazione che spesso bolla i nostri allevamenti come non sostenibili dal punto di vista ambientale, parificandoli a quelli intensivi diffusi in altre parti del mondo. Resto convinto che la soluzione per uscire da questo periodo difficile sia fare corretta informazione: far conoscere le realtà in cui cresce il Bue Grasso e, più genericamente la bovina piemontese, ed insistere sulla qualità della carne come assoluta garanzia per il consumatore.

Come Amministrazione Comunale aveve voluto sottolineare, con al vostro fianco un operatore qualificato come Poste Italiane, un evento così importante per Carrù con un annullo filatelico. Quanto ritiene importante il messaggio postale rispetto ad altri strumenti di pubblicità e di storicizzazione?

S. Avere al proprio fianco, per il secondo anno consecutivo, un partner importante come Poste Italiane rappresenta, per me e per tutta l’Amministrazione Comunale, un grande vanto ed un’opportunità unica. Abbiamo scelto, anche per quest’anno, lo strumento dell’annullo filatelico dedicato, unitamente alla cartolina celebrativa dell’evento, perché riteniamo che questi strumenti di promozione siano il veicolo migliore per celebrare e ricordare Carrù e la sua Fiera del Bue Grasso.

Carrù è pronta a tagliare il nastro della “sua” Fiera ed a portare, ancora una volta, uno dei prodotti di eccellenza del suo territorio, con il viaggio postale insito nell’annullo che viaggerà per l’Italia lanciando un messaggio fatto di qualità e di genuinità, costante nel tempo.