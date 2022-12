Natale con Silvio Pellico, apertura della casa museo a cura del Gruppo FAI Giovani Saluzzo

Casa Pellico, interno della dimora in piazzetta dei Mondagli

Natale con Silvio Pellico e il Gruppo FAI Giovani Saluzzo, che organizza per sabato 17 dicembre in collaborazione con Itur, un'apertura straordinaria del Museo di Casa Pellico, in piazzetta dei Mondagli, casa natale dello scrittore, poeta, patriota risorgimentale.

I turni di visita partiranno a cadenza oraria dalle 16 alle 19.

Le guide di ITUR accompagneranno i partecipanti alla scoperta della dimora dove l’autore de "Le mie prigioni" vide la luce nel 1789.

Al termine della visita un piccolo rinfresco con i panettoni di alta qualità “Bonifanti” e una bevanda calda.

Il contributo richiesto è 4 euro .

Il Gruppo FAI Giovani Saluzzo ringrazia Itur, il Comune di Saluzzo e Bonifanti per la collaborazione.

E' possibile prenotarsi al seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/natale-a-casa-pellico-16197/

