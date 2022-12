“Presepi in Granda”: il suggestivo itinerario di quest'anno

L’atmosfera del Natale ormai alle porte, la sua magia e le emozioni in un lungo percorso che tocca i principali comuni della Provincia Granda sino a sconfinare nel torinese.



È questo “Presepi in Granda, itinerari natalizi a Cuneo, Provincia e non solo.” Anche quest’anno un vero e proprio circuito amatoriale di appassionati, volontari e maestri d’arte mossi da un unico intento: la partecipazione di ognuno al servizio di tutti. Unione libera e indipendente di chi offre il proprio operato a scopi umanitari, convinto che il vero significato del Natale si racchiuda in un gesto gratuito di solidarietà verso il prossimo.



Circa cinquanta rappresentazioni, suddivise tra presepi in movimento, tradizionali e in mostra, che toccano praticamente tutte le valli cuneesi, partendo dalla Valle Po per arrivare alla valle Vermenagna al Monregalese e all’albese. I presepi proposti sono più di mille, poiché in alcuni siti si può passeggiare tra le creazioni di tantissime natività curate dai bambini delle scuole oltre che dagli appassionati, che ogni anno si ingegnano mettendo in mostra la propria idea di Natale.



“Tra le mille rappresentazioni - si legge sul comunicato - vi segnaliamo il presepe artistico di Bra, nella chiesa Santa Croce, o sempre nei dintorni il presepe storico di Cavallermaggiore, nel Salone San Michele, i due presepi elettromeccanico e artistico di Racconigi o ancora il presepe meccanico nel salone parrocchiale di Villanova Solaro. Alcuni presepi sono allestiti da oltre 20 anni, come quello di Pianfei che quest’anno compie 25 anni oppure quello di Busca la cui tradizione sfiora i 50 anni. Suggestivo il presepe con le statue giganti nel parco del Po di Villafalletto, o quello di Rossana, per poi perdersi letteralmente a Piasco, tra gli oltre 106 presepi visitabili nelle strade e piazze del paese e delle frazioni giorno e notte. Se si sale in valle, bisogna semplicemente scegliere tra le originali proposte in stile montano di Isasca, Envie, Paesana o addirittura Pontechianale. O ancora in valle Maira, tra Villar San Costanzo e il caratteristico presepe dei Tetti di Dronero con i suoi effetti scenici con tanto di pioggia e neve. Avvicinandoci a Cuneo le chiese del centro storico invitano ad una passeggiata alla scoperta dei loro caratteristici presepi, tra cui spicca quello di Sant’Ambrogio in stile Napoletano. Imperdibile il presepe del quartiere San Paolo allestito dai giovani animatori della parrocchia. A Borgo San Dalmazzo si può approfittare di uno sguardo dall’alto sulla città a Monserrato con i presepi in mostra allestiti per animare il Santuario. Una ricca mostra è allestita anche a Boves per non dimenticare il rinomato presepe meccanico nella confraternita Santa Croce di Valdieri, il presepe napoletano nel salone Maria Josè ad Entracque e il presepe tradizionale nella confraternita Santa Croce di Vernante. A Mondovì è possibile trovare il proprio pensiero natalizio alla mostra mercato al monastero di San Biagio, mentre altri presepi sono allestiti Diano D’Alba, Narzole e Cherasco”.



Da qualche anno sono entrati a far parte del circuito dei presepi anche Moncalieri e Volvera, offendo rispettivamente una ricca mostra e un presepe rurale davvero suggestivi. “Presepi in Granda” è un progetto nato nel Natale 2005 ai fini di promuovere e diffondere la passione e la tradizione del presepe a Cuneo e Provincia. Un’iniziativa che offre un vero e proprio itinerario presepistico della Granda che ogni Natale conta oltre 40 presepi aperti al pubblico durante le festività natalizie, suddivisi in mostre, presepi meccanici, artistici e presepi viventi.



Anche quest’anno, gli aderenti al circuito distribuiranno ai visitatori un utile opuscolo, con specificati orari e cartina per raggiungere e visitare i presepi proposti.



L’itinerario è inoltre messo in rete sul sito internet www.presepiingranda.it con approfondimenti, descrizioni, immagini e un elenco completo e aggiornato delle numerose iniziative natalizie, nonché notizie e curiosità fruibili tutto l’anno sul mondo del presepio.



Anche per il 2022, dunque, “la Granda dai mille presepi” si prepara ad offrire a tutti il suo augurio natalizio di buone feste e un sereno Natale di riflessione, gioia e pace.



Ulteriori informazioni sul sito internet www.presepiingranda.it, contattando l’e-mail info@presepiingranda.it o telefonando al 3298683064.