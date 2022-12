Senza frontiere: Patrizia Manzone si racconta ad Alba dopo 15 anni in Africa

Verrà presentato venerdì 16 dicembre, alle ore 18 - presso Palazzo Banca d'Alba in via Cavour, ad Alba - il libro "Senza frontiere - diario di una missionaria laica in Kenya": alla presenza dell'autrice, Patrizia Manzone, il racconto della lunga esperienza di vita maturata in Africa.

"Partire come missionaria laica fidei donum significa che non è solo Patrizia che parte, ma è la chiesa locale, è Alba, siete voi, siamo tutti noi, che di mettiamo in relazione con un'altra Chiesa, quella di Marsabit. Lo facciamo perché non ci sono "noi" e "loro" davanti alla croce di Gesù, perché noi e l'Africa non abbiamo avuto la stessa storia, ma sicuramente avremo lo stesso futuro".

Classe ’79 e primogenita di Giovanni e Rita, della cantina vitivinicola di Monforte d'Alba "Manzone", Patrizia ha studiato Ragioneria e si è laureata in Teologia. Una scelta di vita che l’ha avvicinata al mondo dei giovani e a quello missionario, verso cui ha sempre avuto una forte vocazione. Fino alla decisione, nel 2008, di partire per l’Africa e mettersi a disposizione della Diocesi di Marsabit, in Kenya, legata fin dagli anni ’60 a quella di Alba. Proprio in Kenya ha conosciuto il marito, anche lui missionario laico, e oggi sono genitori di tre bambini. Dopo 15 anni trascorsi a Marsabit, nel 2022 Patrizia e la sua famiglia sono tornati a vivere nella Langhe, dove proseguono il loro cammino di fede, in continuità con lo spirito missionario. "Ho apprezzato davvero queste colline solo allontanandomi - racconta -. Il vino per me è relazione, radici, ricordi. Ai miei figli vorrei trasmettere il rispetto per il territorio, la relazione di amore e di cura della propria terra che la mia famiglia ha tramandato attraverso le generazioni".