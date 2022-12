Tanti gli appuntamenti natalizi alla biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano

Anche la biblioteca civica saviglianese “Luigi Bàccolo” si prepara alle Festività, con diversi appuntamenti tutti da leggere. Due, in particolare, le iniziative natalizie all'orizzonte.

Oggi, martedì 13 dicembre, alle 17, si svolgerà "I fili magici della gentilezza": lettura ad alta voce e laboratorio creativo per bambini dai 3 agli 8 anni, ideato e condotto dal sodalizio “Voci di mamme”. I partecipanti troveranno «caldi gomitoli e fili di lana speciali, che intrecciandosi diffondono gesti gentili ed hanno il potere di cambiare le cose», come spiegano le organizzatrici.

Martedì 20 dicembre, alle 16.30, andrà invece in scena "1 tisana - 2 librini - 3 pon pon". Si tratta di un laboratorio di “coccole e libri” per genitori e bambini 0-3 anni, ideato e condotto da Romina Panero. Ci saranno «libri da guardare e toccare per esplorare lo spazio, libri che diventano magici quando un grande gli dà voce, libri che suggeriscono idee per giocare e fare con semplici materiali quotidiani».

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso la sala di Sant'Agostino, adiacente alla biblioteca. Prenotazione obbligatoria allo 0172.22727.

Sempre nell'ambito delle Festività, la biblioteca civica sarà coinvolta nelle iniziative di “Incantevole Natale”: nella mattina di sabato 17 dicembre proporrà letture a tema natalizio per i ragazzi delle scuole saviglianesi.

Appuntamenti, questi, che arrivano dopo mesi di grande fermento. «Tra ottobre e novembre – spiega la direttrice Valeria Nigro – il progetto "Leggiamoci forte" ha portato in biblioteca circa 600 tra bambini e ragazzi delle scuole della città. Letture ad alta voce, prestito di libri alle classi, caccia al tesoro per i più grandi. Abbiamo anche avviato la collaborazione con il club “Girls code it better”, gruppo che si occupa di progettare siti web, sviluppare app e videogame, costruire robot, progettare manufatti e stamparli in 3d. Grazie al loro intervento miglioreremo la visibilità dei servizi della biblioteca e renderemo gli spazi più a misura di lettore».

«Abbiamo insomma ritrovato il piacere di raccontare e raccontarci, tutti insieme, come non succedeva da tanto» conclude Nigro.