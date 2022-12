Tappa a Cuneo per il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo

Prima uscita a Cuneo per un ministro del Governo guidato da Giorgia Meloni. L’occasione è quella in programma per questo sabato, 17 dicembre, quando nel capoluogo della Granda è atteso l’arrivo dell’onorevole Paolo Zangrillo.



Nato a Genova il 3 dicembre 1961, trascorsi da manager in Magneti Marelli, Fiat, Iveco e Acea, già parlamentare azzurro, dal 2018 Zangrillo è coordinatore piemontese di Forza Italia. Il 22 ottobre scorso il giuramento come ministro della Pubblica Amministrazione nell’esecutivo di centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d’Italia.



L’incontro pubblico è in programma per le ore 17.30 in Sala Falco, presso il Palazzo della Provincia, in corso Dante 41. Interverranno il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, i consiglieri provinciali Graziella Viale e Massimo Antoniotti, il senatore emerito e sindaco di Priocca Marco Perosino e il consigliere comunale cuneese Franco Civallero.