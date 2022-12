Barge replica i mercatini di Natale con tante attrazioni

Dopo il grande successo di pubblico dei Mercatini di Natale svoltisi lo scorso 8 dicembre, allietati da uno splendido sole, l’Amministrazione comunale di Barge, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Barge e l’A.I.C.A. di Barge, replica l’iniziativa per questa, domenica 18 dicembre

In piazza San Giovanni e in piazza Garibaldi si terranno i Mercatini di Natale, unitamente alla manifestazione “Grisulandia” a cura dei Vigili del Fuoco-Gruppo di Barge, rivolta ai più piccoli, ai quali sarà anche dedicata l’iniziativa “Truccabimbi”, curata dalla Croce Rossa Italiana-Delegazione di Barge.

Nel corso della giornata, animata dai canti natalizi delle corali bargesi e dei Comuni vicini, sarà possibile ammirare l’Albero di Natale e visitare la casetta di Babbo Natale, dove Babbo Natale in persona sarà presente per farsi fotografare coi bambini e ricevere le loro letterine. Verrà inoltre distribuito il vin brulè e si potrà approfittare dell’apertura straordinaria dei negozi per tutto il giorno.

A partire dalle ore 10 i bambini ai 6 agli 11 anni potranno inoltre partecipare, in Biblioteca, presso il Salone “Ludovico Geymonat”, a laboratori sul tema del riciclo e del Natale a cura del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo. Seguiranno letture animate a tema natalizio. La partecipazione a laboratori e letture è gratuita previa iscrizione obbligatoria telefonando in biblioteca allo 0175/349120.

La popolazione è caldamente invitata a intervenire numerosa a tutte le iniziative previste nella giornata di domenica, per la quale si auspica l’accompagnamento di un bel sole.

L’Amministrazione Comunale ringrazia vivamente "tutti coloro che a vario titolo si sono prodigati e ancora si prodigheranno per il buon esito di questa manifestazione".