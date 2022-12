Allo Spazio Culturale Piemontese si presenta il romanzo "Musha"

Oggi, martedì 13 dicembre alle 16,30 presso lo Spazio Culturale Piemontese, in corso Roma 4 a Saluzzo, l'appuntamento nel salotto letterario condotto da Loredana Cella, autrice, curatrice e consulente editoriale, è con lo scrittore torinese Carlo Bosso.

Presenterà il romanzo Musha della scrittrice argentina Gabriela Bosso, sua omonima, ma non parente. Il romanzo, che lo scrittore torinese ha tradotto in italiano, trae ispirazione da una storia vera accaduta in Argentina durante il drammatico periodo della dittatura, raccontata attraverso gli occhi di una bambina, al cui nome si ispira il titolo dell'opera.

A seguire dibattito e riflessioni sul tema. Quindi lo spuntino offerto dalla pasticceria Dolce Forno di Saluzzo.

Info sul sito dello Spazio Culturale Piemontese.