A Saluzzo una domenica all’insegna del divertimento per i bambini: un dono della Confcommercio di zona

Domenica 18 dicembre negozi aperti tutto il giorno e animazioni natalizie a Saluzzo.

A partire dalle ore 14,30 e fino alle 17,30 la Confcommercio di Saluzzo e zona è lieta di offrire al pubblico una giornata all'insegna delle risate. Sotto il mercato coperto cittadino andranno infatti in scena divertenti momenti dedicati ai bambini.

Un grande intrattenimento verrà proposto dalla "Milletto production", compagnia esperta nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Personaggi dei cartoni animati più conosciuti creeranno momenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, coinvolgendoli dal vivo. Una postazione di trucca bimbi preparerà i più piccoli facendo immergere nel mondo della magia.

Confcommercio Saluzzo e zona, come tutti gli anni, ha cercato di trovare un modo per intrattenere il pubblico consapevole che sono i clienti la vera anima del commercio.

Lo spettacolo è gratuito così come il trucca bimbi, a ingresso contingentato per non creare assembramenti, ma gli sketch verranno ripetuti ogni quarto d'ora circa, al termine dei quali i bambini potranno farsi fotografare con i personaggi.