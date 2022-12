L’ultimo saluto a Ida Avagnina: fu la prima donna assessore del Comune di Saluzzo

Oggi (martedì 13 dicembre) alle 15,30 nel duomo di Saluzzo, i funerali di Ida Cirla Avagnina, deceduta all’età di 93 anni.

Eletta nella Democrazia Cristiana negli anni ’70, è stata la prima donna assessore comunale di Saluzzo, nominata nel 1975 al Sociale e all’Istruzione dall’allora sindaco Franco Lovera. In quegli anni, entrambi forti dell’esperienza di ex Allievi Salesiani, decisero di appoggiare il progetto di nascita del "Cenacolo" di Madre Elvira, che aveva chiesto all’Amministrazione la villa disabitata sulla sommità della collina saluzzese, in via San Lorenzo, ora casa madre della Comunità.

Era vedova dal 2020 dell’ex primario di radiologia dell’ospedale cittadino Renato Avagnina, anche lui per anni in Consiglio comunale.

Fu tra le promotrici della Famija Saluseisa, il circolo ricreativo per gli anziani di Saluzzo, inaugurato nel 1978 e di cui fu madrina al taglio del nastro a Palazzo Italia.

Molto impegnata nel sociale, fu promotrice inoltre del primo consultorio familiare dedicato alle giovani coppie e si dedicò per anni al volontariato nell’Azione Cattolica e per la Pontificia Opera di Assistenza, in aiuto alle famiglie bisognose.

Lascia tre figli: Andrea, veterinario, Alessandra, biologa all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, e Chiara, architetto.

Le eventuali offerte saranno devolute per l’associazione San Vincenzo De Paoli.