Ginnastica: la ASD Relevè sugli scudi a Rimini (FOTO)

La Winter Edition del Campionato Italiano della Federazione Ginnastica d'Italia, andata in scena nei giorni scorsi, ha rappresentato per l'ASD Relevè un momento di grande soddisfazione tecnica.

La compagine revellese è arrivata a Rimini con una delegazione di dieci atlete, pronte a scendere sulla pedana nazionale invernale per la prima volta.

"Siamo partite entusiaste e determinate a fare bene, ma i risultati che abbiamo raggiunto sono andati oltre le nostre aspettative. Tutte le ginnaste sono state bravissime e capaci di mantenere alta la concentrazione anche dopo qualche piccolo errore dovuto all'emozione dell'evento" commentano dallo staff.

A sfiorare l'impresa la ginnasta Viale Cecilia che nel livello LD categoria J3 (classe 2007) ha mancato il Podio con le clavette per soli 0,05 punti. Nella stessa gara la compagna Sabena Benedetta ha raggiunto la settima posizione, laureandosi così fra le migliori dieci ginnaste d'Italia nella categoria.

"E' stata una gara pazzesca. Entrambi i punteggi sono arrivati vicino ai 12 punti e l'emozione di vederci là, insieme a società blasonate, è stata tanta e capace di ripagarci dei sacrifici e delle ore in palestra" sottolinea la direttrice tecnica delle sezione.

Per la categoria J2 (classe 2008) Agù Sofia ottiene 11.550 punti con l'esercizio alla palla, a soli 70 decimi dal podio nazionale, dimostrando di saper gestire bene una pedana così importante. A farle da eco nella stessa categoria Pace Annamaria che con le clavette si migliora di oltre mezzo punto rispetto alla prova regionale e si aggiudica la top twenty del Campionato Italiano.

Per la categoria LB Open (classe 2005) scrivono la storia del club bianco-blu le ginnaste Rinaudo Francesca, Peirone Rachele, Giordana Ludovica e Giordana Virginia che arrivano undicesime in una gara di oltre 60 squadre e si laureano prima formazione della regione Piemonte, con un totale di 38,125 punti con ciascuno dei quattro parziali oltre il 9.

Nella competizione individuale LC J2 Agù Rebecca, per la prima volta in questa categoria, dimostra le sue doti tecniche e le sue potenzialità su entrambi gli attrezzi ottenendo punteggi di 8.550 al cerchio e di 8.600 alle clavette in una gara di altissimo livello.

La più giovane delle atlete in gara, Cinato Irene classe 2011, rompe il ghiaccio in questa sua prima volta nazionale con due esecuzioni pulite ed eleganti e conquista così la metà della classifica in una gara agguerritissima.

"Torniamo a casa più consapevoli dei nostri mezzi e pronte a migliorarci ancora. La trasferta ha unito il gruppo e reso tecniche e ginnaste ancora più complici. Le famiglie continuano a dare fiducia al nostro staff e tutta la dirigenza è pronta ad impegnarsi per cercare di offrire sempre il meglio" dichiara il Presidente.

Prossimo appuntamento Domenica 18 dicembre a Manta per la gara FGI di Ritmo Day, organizzata dalla stessa ASD Relevè.