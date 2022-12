Rugby Serie C, il Cuneo Saluzzo passa a Moncalieri

Successo in trasferta per il Cuneo Saluzzo, che passa a Moncalieri all’esito di una partita giocata su un terreno reso pesante dalle piogge dei giorni precedenti, ove per un’ora di gioco non ha concesso spazi agli avversari, che solamente nella parte centrale del match sono riusciti a mettere in difficoltà i biancoblù.

Inizio tambureggiante per i ragazzi di Sainato e B. Favilla, in marcatura già al terzo minuto con un’azione dei ragazzi della della mischia che, partendo da una rimessa laterale sospingono gli avversari fino all’interno dell’area di meta, la seconda linea Grosso schiaccia l’ovale a terra, G. Favilla trasforma per lo 0/7.

Dopo 10 minuti i cuneesi allungano ulteriormente grazie ad un calcio di punizione di G. Favilla, particolarmente in forma con i calci piazzati, 0/10. Continua la pressione del Cuneo Saluzzo che, con un’azione fotocopia di quella della prima marcatura e sempre con la seconda linea Grosso, va nuovamente in meta, seguita dalla trasformazione del mediano Favilla, punteggio sullo 0/17 a metà primo tempo.

La partita non cambia, Cuneo Saluzzo sempre avanti fino a 5 minuti dall’intervallo, quando i padroni di casa, prese le “misure” per contenere gli avversari, grazie agli sviluppi di un’azione iniziata con una mischia vinta sulla metà campo, riescono a penetrare nella difesa degli ospiti e ad accorciare con una meta non trasformata. Si arriva così all’intervallo sul risultato di 5/17. Inizio ripresa con una nuova punizione in favore dei cuneesi, regolarmente messa a segno da G. Favilla, 5/20.

Segue un momento di appannamento dei biancoblù, che il Moncalieri sfrutta al meglio per riaprire la partita, segnando 10 punti in 10 minuti, prima con un calcio piazzato (45’) ed una meta, trasformata, dopo soli tre minuti, rimettendo così in discussione il risultato. Nel momento in cui le sorti dell’incontro potevano essere ribaltate, con i padroni di casa galvanizzati dalla parziale rimonta, il Cuneo Saluzzo sfodera carattere e riprende a macinare il proprio gioco, contenendo gli attacchi dei torinesi e tornando ad allungare, con due calci piazzati concessi per falli cui gli avversari devono ricorrere per fermare il gioco in momenti di estrema difficoltà: G. Favilla non tradisce le aspettative e concretizza gli sforzi dei compagni di squadra per portare l’azione vicino alla linea di meta avversaria, trasformandoli entrambi, punteggio sul risultato, che non cambierà più, di 15/26. L’incontro si avvia al termine senza più registrare emozioni, i cuneesi controllano senza patemi fino al triplice fischio.

Soddisfatto il Presidente del Club, Vittorio Sommacal: “Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, non solo con la senior maschile, ma anche con le giovanili e le ragazze che militano nella franchigia piemontese nel campionato di serie A2. Ora la pausa invernale, fino al penultimo fine settimana di gennaio, quando riprenderanno i campionati. Traendo le conclusioni sul 2022 che si avvia alla fine, non possiamo che essere soddisfatti, l’attività è ripresa regolarmente in tutte le categorie e con lo spirito giusto, voglia di giocare a rugby, di divertirci e di condividere momenti sereni, non solo con i bambini ed i ragazzi che scendono in campo, ma anche con famigliari ed amici che formano sempre una bella cornice di tifo”.

Ripresa del campionato domenica 22 gennaio, sul campo di Piccapietra con il match contro la squadra B del Cus Torino, che guida la classifica con un punto di vantaggio sul Cuneo Saluzzo.

Rugby Moncalieri 15 / Cuneo Saluzzo Rugby 26