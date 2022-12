Volley Savigliano premiato dal Coni Cuneo

Non poteva mancare il Volley Savigliano alla cerimonia di consegna delle Benemerenze del Coni e delle Eccellenze sportive cuneesi, organizzata ieri, lunedì 12 dicembre, dal Coni provinciale di Cuneo.

Presso la Sala Ghisleri di Mondovì, di fronte ai principali rappresentanti delle istituzioni sportive locali, si sono avvicendati sul palco i migliori sportivi della provincia, per ricevere un riconoscimento che è anche e soprattutto la certificazione dell’alto livello sportivo raggiunto.

A rappresentare il Volley Savigliano, insieme al presidente Guido Rosso, erano presenti tre giocatori della prima squadra del Monge-Gerbaudo Savigliano, terza in classifica nella Serie A3 Credem Banca e fresca di qualificazione alla Coppa Italia: il libero Paolo Rabbia, l’opposto Marco Spagnol e il centrale Daniele Mellano, che ha anche avuto modo di rivivere l’esperienza che in estate lo ha portato sul tetto d’Europa con la Nazionale Italiana Under 22.

La targa, consegnata dalla Delegata provinciale del Coni Claudia Martin, recita: “Con gratitudine e ringraziamento per gli eccellenti risultati conseguiti con sana e leale competizione, per la passione e la lungimiranza dedicate alla promozione e diffusione dello Sport, per l’essere esempio dei grandi valori dello Sport: educazione, tutela della salute, superamento delle differenze sociali, inclusione, sviluppo economico dei territori”.