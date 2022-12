Dopo più di 80 anni, trovato in Valle Stura il piastrino di Angelo Canavese, soldato di Priola

Dopo più di 80 anni, riaffiora una storia di coraggio e dedizione per il proprio paese. Domenica 11 dicembre 2022 è stata una giornata ricca di emozioni per Priola. Una delegazione dell'associazione culturale Metal Detecting Piemonte di Baldissero Torinese è stata accolta dalla comunità e del suo sindaco Luciano Sciandra.

Quest’estate, l'associazione ha eseguito indagini mediante l'uso di metal detector in Alta Valle Stura rinvenendo un piastrino modello 1932. Da lì sono partite le ricerche per rintracciare eventuali parenti a cui riconsegnare il piastrino identificativo. Piano piano, l'associazione è riuscita a mettere insieme i pezzi di quest'emozionante storia: il piastrino apparteneva al soldato Amgelo Canavese, nativo di Priola, classe 1919.

Angelo venne reclutato a luglio del 1939 non ancora ventenne, ricoprendo il ruolo di fuciliere nel III settore di copertura della Guardia Alla Frontiera in Valle Stura; parteciò alle operazioni di guerra a giugno del 1940 sul fronte alpino occidentale, dove venne gravemente ferito alla gamba sinistra. Dopo un ricovero all’ospedale militare di Savigliano, venne trasferito all’ospedale militare di Roma dove fu curato e poi rimandato all’ospedale militare di Alessandria. Malgrado le sue ferite, il soldato continuò a servire il nostro Paese nelle schiere della G.a.F fino al 1945.

Mesi dopo il ritrovamento del piastrino, finalmente l’associazione ha trovato e contattato i figli del di Angelo Canavese. A distanza di circa 83 anni, il piastrino e la storia che esso racchiude sono tornati dalla figlia Giuliana e dal figlio Gianni nel suo comune di nascita, Priola.

L'associazione Metal Detecting Piemonte ringrazia per la disponibilità e la calorosa accoglienza il sindaco Sciandra, la Polizia Locale, la famiglia Canavese, tutta la comunità priolese e per ultimi ma non per importanza, tutti volontari dell'associazione che si sono impegnati per portare a termine il progetto.