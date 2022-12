L’Arte per la Pediatria dell’Ospedale di Mondovì

“Le Signore della Pittura” e i ragazzi dell’Interact Club Cuneo Alpi del Mare hanno realizzato in sinergia piccole e grandi opere per una mostra a finalità benefica dal titolo “Acquerelli in tavola” che verranno esposte presso la Saletta d’Arte Caffè Lurisia in Via Einaudi 2 a Mondovì dal 16 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023 (orario 10-20, chiuso martedì pomeriggio e mercoledì),

Ingrid Mijich, Teresita Terreno, Silvana Prucca, Lucia Curti, Teresa Marsupino,Vanna Rita Ambrogio, hanno trasmesso in poche lezioni le nozioni necessarie per dar vita ad una trentina di acquerelli da parte dei giovani interactiani molto motivati e guidati dal loro presidente Edoardo Quaglia che ricopre anche l’incarico di Rappresentante Distrettuale Interact per il Distretto Rotary 2032 e coordinati dal Delegato Interact e Rotaract Franca Ghiazza.

Anche le artiste de “Le Signore della Pittura” espongono i propri “Acquerelli in tavola” per donare a favore della Pediatria.

Il ricavato delle opere servirà a contribuire all’acquisto di una sonda mc 3/11 che verrà donata, dal Rotary Club Mondovì, al reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino. Il presidente del Rotary Antonio Marenco auspica nella sensibilità del pubblico data l’importante finalità del progetto, che riguarda la salute dei più piccoli.

