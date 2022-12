Volley maschile: VBC Villanova/Mondovì, il punto sul settore giovanile

Nel campionato di serie D trasferta non positiva per il VBC Mondovì/Villanova che si arrende 3-1 (23-25,25-19,25-17,25-23) in casa della capolista Montanaro sino ad ora imbattuta, rimediando in tal modo il secondo stop stagionale su 10 gare giocate. In classifica generale i monregalesi, con i loro 24 punti, restano al secondo posto a -6 dal Montanaro, ma hanno un punto di vantaggio sul Biella terzo e 3 sul Chieri quarto. Domenica alle 18 ultimo impegno di questo 2022, con il VBC atteso dal non certo facile impegno casalingo contro il Chieri: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio per mantenere la seconda posizione in classifica.

Nel campionato U.17 successo casalingo per la squadra monregalese allenata da Woitech Baranowicz e Loris Ferrero, che piega per 3-1 (25-19,25-20,28-30,25-20) l’ Alba. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi salgono a quota 15 punti al terzo posto, a -3 dal Cuneo Bianco secondo (in vetta c’ è il Cuneo Rosso con 27 punti) ed a +2 sull’ Asti quarto (al quinto posto c’ è Alba con 7 punti ed al sesto Savigliano con 1). Domenica i monregalesi giocano alle ore 10.30 a Cuneo contro il Cuneo Bianco secondo: l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di provare a conquistare il sesto successo stagionale.

Nel campionato U.15 la gara fra il VBC Mondovì/Villanova allenato da Maurizio Maccagno e Matteo Ciccone e la capolista Cuneo è stata rinviata a martedì 27 dicembre. In classifica generale i giovanissimi monregalesi, che hanno 15 punti, sono sempre terzi, a -4 dal Saffirio Savigliano secondo (in vetta c’ è il Cuneo con 27 punti) ed a +1 sull’ Alba quarto (al quinto posto c’ è Dronero con 6 punti ed al sesto il Nobil Homo Savigliano con 0). Nel prossimo turno i monregalesi giocheranno venerdì a Savigliano contro il Nobil Homo: l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di provare a conquistare il sesto successo stagionale per conquistare matematicamente il terzo posto finale.