Cerchi regali di Natale particolari? Lasciati ispirare!

Siamo alle porte del tanto atteso Natale. L’aria è diventata fredda, il cielo uggioso, le giornate terminano davanti a camini caldi, spuntano gli alberi nelle case e tutti già pensano agli attesissimi regali di Natale. C’è chi fa delle scelte classiche, chi introduce qualche innovazione e chi pensa a doni davvero particolari.

In questa guida, conoscerai alcuni dei regali fai da te che, certamente, renderanno ancora più magico questo Natale. Dettagli ricercati, sinonimo di unicità, daranno origine a scenari unici, all’insegna della sorpresa.

Regali particolari per wine lovers

Per donare un’atmosfera romantica, c’è bisogno di una bottiglia di vino ben tenuta. Il regalo fai da te che più si può prestare a questa idea è il cestello per il ghiaccio creativo che, oltre ad abbellire la tavola facendo la sua bella figura, è efficacissimo per godersi il vino in tutti i suoi aromi. I cestelli potrebbero essere personalizzati con fiori, frutta o altre stupende fantasie, dando vita a decorazioni accattivanti e divenendo fonte di curiosità per gli ospiti. Non solo sarà possibile raffreddare le bottiglie, ma anche inserire all’interno del cestello delle bellissime candele di cera.

Regali particolari per amanti delle foto

Il rullino fotografico è ormai una chimera ed il settore specifico subisce, chiaramente, le influenze dei social caratterizzanti la quotidianità di tutto il mondo. Quale regalo particolare migliore potrebbe essere una stampa, su materiale a scelta, di foto con lo stile di Instagram o Facebook? Sarebbe un tocco davvero trendy che andrebbe a sostituire la solita, noiosa cornice. Testo ed immagine, tramite sistemi di stampa, potrebbero essere personalizzati e le dimensioni del prodotto finale richiamerebbero quelle tradizionali. Tutto totalmente inaspettato!

Regali particolari per chi ha il pollice verde

Se il destinatario del tuo regalo è una persona sempre immersa nel verde, amante dei fiori ed attenta maniacalmente al suo giardino, potrebbe essere un’idea simpatica regalargli dei nani da giardino non troppo educati. Sarebbe un modo carino per rendere giocoso un dovere da pollice verde. I nani fungerebbero da ornamento ai vasi per le piante, a cui aderirebbero grazie a dei piccoli picchetti. La volgarità attirerebbe sicuramente l’attenzione degli ospiti e sarebbe davvero insolita. Regalare per credere!

Regali particolari per chi è stressato

Hai notato che il destinatario del tuo regalo è particolarmente stressato? Il regalo giusto per aiutarlo ad alleggerire il carico di responsabilità potrebbe essere un giroscopio a sfera girevole. Si tratta di un giocattolo cinetico ottimo per la scrivania d’ufficio che, grazie ad un'illusione ottica, concede una piacevole distrazione a chi lo osserva alleviando lo stress ed eliminando l’ansia. Non è un caso che questo oggetto sia presente su alcune delle scrivanie dei maggiori imprenditori del mondo.

Regali particolari ma fedeli alla tradizione

La particolarità nella tradizione: un set natalizio caratterizzato da canovacci e presina per il forno, richiamante i colori unici del Natale, potrebbe essere il regalo particolare che stai cercando. Si abbina al periodo dell’anno, non tradendo le aspettative!