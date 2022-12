Il Piemonte risparmia meno del resto d'Italia, ma 8 su 10 pensano di far fronte ai propri bisogni. Anche per la vecchiaia

Un anno di risparmi, in Piemonte: per far fronte alle difficoltà e come reazione naturale per farsi trovare pronti, in caso di crisi e necessità improvvise. E' questa la fotografia scattata alle famiglie che abitano nella nostra regione da parte di Intesa Sanpaolo, nell'ambito del Rapporto nazionale sui comportamenti degli italiani, presentato in queste ore a Milano.

Meglio del 2020, ma peggio che in Italia

Secondo i dati, in Piemonte nel corso del 2021 la quota di famiglie che hanno risparmiato è stata del 52,3%, dunque più di una su due. Un riscontro in crescita rispetto al 47,3% della rilevazione dell’anno scorso, ma che si mostra leggermente peggiore rispetto quello italiano (53,5%).

Un andamento che però, rispetto alla media nazionale, mostra numeri migliori per quanto riguarda invece la scelta di depositi bancari o postali: si tratta di aumenti in doppia cifra (+14,3% sul 2019) rispetto al +13 del resto del Paese.

Le famiglie che hanno risparmiato sono riuscite a mettere da parte però una quota inferiore di denaro: dal 14,6% del reddito si arretra al 10,9%, mentre il valore per l’Italia è dell’11,5%.