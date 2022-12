eVISO: Simone Bernardi nuovo responsabile del progetto "SmartMele"

Simone Bernardi è stato nominato responsabile del progetto SmartMele (smartmele.eviso.it), la piattaforma sviluppata da eVISO, dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre.

La nomina di Simone Bernardi rientra nel piano strategico di sviluppo di SmartMele. Eviso, forte degli accordi strategici con Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) di cui è partner da agosto 2021, e con Fondazione di Ricerca Agrion Centro di Ricerca della Regione Piemonte a settembre 2021, prosegue nello sviluppo del suo progetto affidandosi a un manager altamente specializzato con alle spalle un percorso decennale nel mercato delle mele.

Simone Bernardi, che riferirà direttamente all’AD di eVISO Gianfranco Sorasio, è stato amministratore delegato di Lagnasco Group, azienda leader in Italia del settore Ortofrutta, di cui ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dal 2013 al 2019. Bernardi ricopre diversi incarichi istituzionali. Tra i principali spiccano: consigliere di Assomela, associazione che rappresenta l’80% della produzione nazionale di mele, inoltre è consigliere di Italia Ortofrutta, associazione italiana delle organizzazioni di produttori per la quale è delegato dell’Organismo interprofessionale per il settore mele (tavolo di confronto tra produzione associazioni di categoria e gdo).

Infine, Bernardi è consigliere del CSO Italy associazione della filiera dell’ortofrutta e amministra l’azienda di famiglia che produce mele mirtilli e nettarine.

Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “Siamo molti soddisfatti che Simone Bernardi sia il nuovo responsabile di SmartMele un progetto innovativo e unico che ha la caratteristica di essere scalabile molto rapidamente e che a pochi mesi dal lancio, sta già dimostrando la sua efficacia, come dimostrano le prime 100 tonnellate consegnate tra Kuwait e Brasile. Siamo convinti che Bernardi contribuirà, con la sua esperienza, a dare un’ulteriore accelerazione al progetto”.

Simone Bernardi, responsabile progetto SmartMele, ha aggiunto: “Sono molto felice di questa nuova sfida e dell’opportunità che l’amministratore delegato di Eviso, Gianfranco Sorasio, mi ha dato. Ritengo che SmartMele mi permetterà di mettere a frutto le esperienze fatte negli anni passati e far crescere le mie conoscenze ogni giorno. Intrecciare il mondo digitale con quello fisico significa far incontrare due culture diverse e, come la storia ci insegna, la diversità crea valore. Con Eviso siamo pronti ad affrontare il futuro con entusiasmo e coraggio”.