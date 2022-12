Ferrovie, cenerentole del trasporto locale anche per colpa dell'ignoranza degli enti locali

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore

chiedo nuovamente la sua attenzione su alcune considerazioni.

In generale per la provincia di Cuneo non sono previsti interventi sostanziali per le ferrovie, siamo in una zone fuori dalle direttrici principali con una linea ancora a binario unico tra Fossano e Cuneo.

Le ferrovie ,anche con i fondi del PNRR, prevedono interventi di potenziamento ovunque meno che da noi. Pertanto il servizio è sempre più scadente sia come quantità che qualità. La tendenza di molti è quella di considerare la linea a segmenti invece occorre avere la consapevolezza che si tratta della Torino -Ventimiglia.

Ho già detto che, per quanto riguarda il tratto Cuneo -Ventimiglia, pur con le limitazioni attuali, 4 corse giornaliere sono una soluzione accettabile. Si tratta solo di elaborare degli orari (chiaramente di compromesso tra varie esigenze:l avoratori, studenti, turisti ) ripartiti nell'arco giornaliero più o meno ogni 4 ore.

Su questa linea, con un progetto transfrontaliero Alcotra, si stanno investendo risorse europee per interventi in alcune stazioni. Bene, però ci si dimentica che senza treni (e con orari certi e sicuri nel tempo) si rischia di sprecare risorse.

Se si considera, come tutti dicono il collegamento fondamentale, che la prima preoccupazione dovrebbe essere per la linea: se mancano i treni tutto il resto serve a poco.

Quindi creare a Roccavione un centro r le bici, a Borgo un museo multimediale e altre cose sicuramente ha una valenza ma poi questi locali occorre gestirli e aprirli sempre (si è pensato con quale personale e a spese di chi?).

Nel caso di Borgo San Dalmazzo pare incredibile come non si riesca, nell'ambito della riqualificazione della stazione, non trovare una sede per il plastico ferroviario; pare evidente che sia una collocazione naturale e necessaria visto che si parla di treni.

In generale, e non da ora, si ha l'impressione che gli enti locali non abbiano chiara una visione d'insieme ma soprattutto di conoscenza.

Mauro Tosello, Borgo San Dalmazzo