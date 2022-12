"I regali di Natale appena acquistati spariti dall’auto parcheggiata fuori dal cimitero"

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

le chiedo un poco di spazio per denunciare tramite il suo giornale il fatto increscioso accadutomi nel pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre.

Dopo aver fatto acquisti in alcuni negozi cittadini, con svariati regali per Natale, mi sono recata al cimitero di Cuneo per portare dei fiori a mia suocera, che lì riposa.

Dopo dieci minuti sono uscita dal camposanto e ho trovato una sorpresa decisamente amara: la mia automobile era vuota, derubata di tutti i pacchi contenenti i regali acquistati poche ore prima.

L’auto era chiusa a chiave, i regali erano ordinatamente riposti nel cofano.

Spero che con questa mia breve testimonianza si possa allertare chi di dovere. Da parte mia ho contattato la Polizia Municipale e i Carabinieri. Il timore è che non possano farci nulla, perché a quanto mi spiegano in quella zona non sarebbero presenti telecamere di video-sorveglianza.



Lettera firmata,

Cuneo