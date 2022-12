I Commedianti Niellesi tornano in scena con il "Cuoco prigioniero"

Tornano in scensa i Commedianti Niellesi che, in seno alla rassegna "Cianciad en piemunteis", presentano la terza serata con la Compagnia dell'Astrolabio di Mondovì per il giorno 17 dicembte alle ore 21 presso la sala Polivalente dell'area sportiva in Niella Tanaro. Parte del ricavato della serata sarà devoluto all'organizzazione di sostegno "Casa Do Menor".