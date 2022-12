I radioamatori monregalesi partecipano ad una competizione nazionale

Si è svolto tra sabato 10 e domenica 11 dicembre il Contest radioamatoriale “40/80 metri” riservato ai Radioamatori regolarmente muniti di licenza e nominativo ministeriale. Una dozzina di Radioamatori iscritti alla locale Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani), alcuni dei quali residenti in altre regioni d’Italia, hanno voluto partecipare nel tentativo di scalare la difficilissima classifica nella quale in precedenti edizioni Mondovì ha già ottenuto risultati lusinghieri.

La Sezione A.R.I. di Mondovì, la cui sede è ospitata presso l’edificio della Porta di Carassone, gentilmente messa a disposizione dal Comune, in questi giorni festeggia i 40 anni dalla fondazione; per celebrare l’importante traguardo, in questa particolare occasione, l’impegno per il Contest è stato raddoppiato superando le aspettative.

Il Contest è una competizione la cui finalità è quella di collegare entro un certo tempo stabilito, in questo caso 24 ore tra sabato e domenica, il maggior numero di stazioni italiane. Il punteggio si ottiene in relazione al numero delle stazioni collegate e al numero delle provincie dalle quali ciascun operatore trasmette. Dalle prime proiezioni non ufficiali la squadra monregalese ha totalizzato più di mezzo milione di punti realizzati in tutte le modalità previste dal Regolamento e sulle due bande di frequenza dei 3,5 e 7 MHz. Le premesse ci sono e si attendono i conteggi ufficiali. Sabato 17 infine, proprio in concomitanza con il quarantennale che permetterà a Mondovì di entrare nella ristretta cerchia delle Sezioni ARI più longeve d’Italia, è stato organizzato un pranzo sociale dove saranno presenti numerosi Soci, di cui alcuni Fondatori e dove saranno consegnati premi e riconoscimenti a sigillo dell’impegno profuso dalla nascita, con la presenza delle autorità locali.