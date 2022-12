Istituto comprensivo valle Varaita, ancora una soluzione tampone: prorogato fino al 24 dicembre l'incarico a Davide Martini

Resta in alto mare il caso dell’istituto comprensivo Venasca-Costigliole, dopo le note vicende che vedono chiamata in causa la dirigente scolastica Patrizia Revello e che si trascinano dall’inizio dell’anno scolastico con proteste da parte di genitori e di larga parte del personale.

Il 7 dicembre ha cessato le funzioni il dirigente scolastico Davide Martini, cui la Direzione scolastica regionale aveva assegnato un incarico pro tempore in sostituzione della Revello.

Si è appreso ieri, in serata, che l’Ufficio scolastico regionale ha prorogato l’incarico a Martini, ma limitatamente al 24 dicembre.

Il Comitato Genitori è di nuovo sul piede di guerra, dal momento che la situazione pare essere tornata più o meno da dov’era iniziata, ed esprime “il suo sconcerto e disappunto”.

“Nei pochi giorni di reggenza – scrivono i genitori - il preside Martini è stato in grado di risollevare le sorti della scuola, facendo ciò che in due mesi, dall'inizio anno scolastico, non era stato fatto. È riuscito a dare nuova stabilità, sbloccare situazioni che erano prima inamovibili, far avanzare richieste per i “Pon” (Programma Operativo Nazionale), i fondi ministeriali destinati al nostro istituto, che, se non utilizzati entro una determinata data, dovranno essere restituiti. Ha fatto in modo che si svolgessero con regolarità i collegi docenti, saputo ascoltare le richieste delle famiglie e ripristinare un clima costruttivo e collaborativo tra scuola e famiglie”.

Il Comitato ha scritto ai responsabili degli Uffici scolastici regionale e provinciale evidenziando, in termini anche molto duri, che il problema è rimasto insoluto.

“Come genitori – dicono i firmatari - siamo sconcertati e preoccupati di un ritorno alla situazione di inizio anno scolastico. Vogliamo sottolineare che questo denota poca attenzione, da parte dei responsabili, sia nei confronti della scuola che del professor Martini, il quale si è reso disponibile ed ha lavorato in modo serio per assicurare una scuola di qualità ai nostri figli”.

Il Comitato aveva chiesto una prosecuzione dell'incarico di reggenza del dirigente Martini sollecitando un incontro urgente con il direttore scolastico regionale.

La proroga decisa ieri risponde solo parzialmente alle loro richieste.

I sindacati, dal canto loro, sono in attesa di conoscere quali siano le decisioni che l’Ufficio Scolastico regionale intende assumere in termini risolutivi.

Appare comunque poco verosimile, dato l’incombere delle imminenti vacanze natalizie, che venga assunto qualche provvedimento definitivo prima della fine dell’anno solare.