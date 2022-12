Monastero di Vasco ottiene 12mila euro da Fondazione CRC per riqualificare la Crusà

Fondazione ha deliberato, nell’ambito del bando patrimonio culturale, l’erogazione della somma di 12mila euro per sostenere i lavori alla struttura che è anche sede del gruppo Alpini.

Importanti novità per il comune di Monastero di Vasco che, grazie a un contributo erogato da fondazione CRC, potrà intervenire per riqualificare la Crusà.

“Sono molto soddisfatto per quanto ottenuto, - commenta con orgolgio il sindaco Franco Bosio - che ci permette di proseguire nell’opera di manutenzione di uno degli immobili che caratterizzano il patrimonio culturale di Monastero di Vasco e consente di migliorare la sede del Gruppo Alpini, da sempre presente nella vita della comunità. Un ringraziamento particolare va alla Parrocchia ed alla ProLoco, partner imprescindibili per la riqualificazione del patrimonio culturale, alla Fondazione CRC, che rende possibili simili interventi a beneficio della collettività, ed al Consigliere Danna, che si è particolarmente profuso per raggiungere un simile risultato”.

“Mi unisco al ringraziamento a tutti gli enti partner, parrocchia, pro Loco e sezione ANA di Mondovi, - dichiara il consigliere Pietro Danna - per aver dato forza alla candidatura di Monastero Vasco ed, ovviamente, alla Fondazione CRC, in particolare nelle persone del Presidente Raviola e del Consigliere Giuliana Turco, che ha creduto nel nostro progetto, nato già con l’ultima amministrazione Zarcone, auspicando che possa trattarsi solo di un primo passo verso una completa riqualificazione della Crusà”.