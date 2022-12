"Orata in offerta", il romanzo di Elisa Audino verrà presentato in conclusione della congresso Filcams CGIL provinciale a Cuneo

A margine del congresso provinciale di Filcams CGIL, che si tiene venerdì 16 dicembre presso l'auditorium della fondazione CRC in via Roma 17 a Cuneo, Elisa Audino, poeta di origine borgarina da anni residente a Paesana, in valle Po, presenta il suo primo romanzo "Orata in offerta".

Pubblicato nel marzo scorso per i tipi di Capponi editore, la trama si dipana tra la provincia Granda - la città di Fossano in particolare -, il Bangladesh e Bruxelles.

In una agile storia narrata, l'autrice dipinge un sottofondo denso delle contraddizioni del contemporaneo mondo del lavoro.

Consumismo, globalizzazione, flessibilità e cemento fanno da sfondo, intersecandosi tra loro, alla storia di Martina, commessa di supermercato e sindacalista, sospesa in una rete di relazioni amorose e amicali intermittenti e a tratti poco soddisfacenti.

Il racconto in prima persona di una eroina attiva ma disillusa, che domanda a se stessa, ed indirettamente al lettore, come sopravvivere a impegni lavorativi di dodici ore al giorno con un contratto mal pagato e precario, come resistere in una società progressivamente sempre più individualista, come respirare costantemente pressata nel tunnel di giorni tutti uguali e privi di riscatto.

Con una scrittura pungente e diretta, Elisa Audino ci accompagna nel mondo che tutti ormai conosciamo e del quale siamo spesso prigionieri, altalenando il racconto tra la sonnolenta provincia italiana, il tessuto sociale asiatico più povero e il cuore pulsante dell'Europa economica e politica.

La prosa realistica e a tratti impietosa é l'efficace strumento di narrazione di Elisa Audino, montanara per scelta, una laurea in comunicazione interculturale e un lavoro molto ordinario, con un importante bagaglio di esperienze di scrittura che l'hanno portata tra l'altro a comparire su "Repubblica"; scrive poesie e romanzi e traduce. Spiega Elisa Audino: "Volevo una storia ambientata nella grande distribuzione e che parlasse un po' del mondo che avevo conosciuto grazie a un focus group organizzato con la Casa delle Donne Torino e la Filcams CGIL di Torino. Di part-time imposti e lavoro flessibile! Volevo la provincia, ma doveva essere un posto sufficientemente lontano e vicino a me.Per questo Fossano. Volevo le merci , la globalizzazione , il presenzialismo del consumo e volevo il corpo. 'Orata in offerta' è nata così, anche se, certo, prima di vedere la luce ha dovuto soffrire un po'. Un sentito ringraziamento a tutta la Cgil di Cuneo che ha accolto il mio breve romanzo, a Ivan Infante , segretario gen. della Filcams CN, e a Davide Masera, segretario gen. della CGIL CN. È una casa importante quella della CGIL e io continuo a sostenere che la direzione della storia la decidiamo noi, mostrando le direzioni verso cui muoverci e le strade da sbarrare."

L'appuntamento é per venerdì alle ore 17 presso l'auditorium della fondazione CRC a Cuneo.