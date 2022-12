Parcheggi zona blu: da febbraio 2023 la gratuità totale solo più per le auto elettriche

Un'importante novità in arrivo per quanto riguarda il pagamento del parcheggio nelle zone blu a Bra, fino ad ora gratuito per auto ibride e elettriche. «Le zone blu sono nate non per fare cassa, ma per favorire un ricambio degli stalli a favore del commercio. Se fossero bianchi, sarebbero sempre pieni e spesso non sarebbe possibile parcheggiare per fare un breve acquisto. Tuttavia la grande diffusione delle auto ibride, ormai lo standard commerciale, sta facendo venire meno il necessario ricambio dei parcheggi», spiega l’assessore Daniele Demaria.

Questa situazione ha dunque portato l’Amministrazione braidese ad operare una piccola modifica. «Abbiamo adottato una delibera che, dal 1° febbraio, mantiene la totale gratuità delle auto elettriche (ancora poco diffuse ma da sostenere pienamente) ma solo una gratuità di 2 ore (esponendo la seconda pagina del libretto e il disco orario) per le auto ibride, preservando quindi un’agevolazione per questa tipologia. Le auto ibride inoltre, possono godere di una riduzione del 30% o del 60% sui vari abbonamenti, a seconda delle emissioni di anidride carbonica dichiarate sul libretto da presentare al momento del primo abbonamento. In questo modo restano agevolate le auto a minore impatto ambientale con una modulazione basata sul livello di inquinamento».

L’assessore infine precisa: «Ritengo importante agevolare diversamente i mezzi che contribuiscono in modo diverso alla salubrità dell'aria cittadina mantenendo un forte incentivo all'acquisto di mezzi poco inquinanti. Allo stesso tempo, era importante mantenere le condizioni per poter accedere agli esercizi commerciali del centro».